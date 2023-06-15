10-12.5-15 yıl formülüyle emekliliğe ulaşın! Erken emeklilik için 3600-4500-5400 primle yeni tablo çıkarıldı! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu
Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor.
15.06.2023 11:45 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:45
Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor. Bazı sigortalılar için de prim indirimi gündemde. İşte az primle emekli olma yolları...
3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor.