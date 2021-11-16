1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Parasını bankada tutan düğün bayram edecek!
Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük mevduat faiz oranları merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bankalar Kasım ayının ortalarına yavaş yavaş yaklaşılırken yeni oranları açıkladı. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 26.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranlar haberimizde yer almaktadır.
Mevduat hesabından parası olanlar, belirli dönemler aralığında hangi bankanın ne kadar faiz verdiği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu ay kamu bankalarının müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 26.000 TL üzerinden hesaplayarak yazımıza ekledik.
VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.