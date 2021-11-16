1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Parasını bankada tutan düğün bayram edecek!

Mevduat hesabından parası olanlar, belirli dönemler aralığında hangi bankanın ne kadar faiz verdiği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu ay kamu bankalarının müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 26.000 TL üzerinden hesaplayarak yazımıza ekledik.