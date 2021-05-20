Emeklilik yaşını düşürecek müthiş açıklama! Prim borçlanmasıyla 49, işe giriş tarihiyle 51 yaşında emeklilik şartları...

Sigorta prim şartına göre kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? 49 ve 52 yaşında emekli olmak için hangi şartların sağlanması gerekli? Erken emeklilik milyonlarca çalışan tarafından her zaman merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Erken emeklilik ile ilgili düzenlemeler ve mevzuatta olan uygulamalar pandemi süreciyle birlikte daha çok aranmaya başladı. Emeklilik için prim günü noksan olanlar, borçlanma yaparak prim günlerini tamamlayabiliyor. Borçlanma hakkını en fazla kullanan kesimlerin başında askere giden erkekler, doğum sonrası çalışmaya ara veren bayanlar ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları geliyor.

20.05.2021 10:30 - Son Güncelleme: 20.05.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





