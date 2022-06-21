Meslek meslek emekli memur çalışan zam tablosu! Temmuz’da EYT’liye emeklilik, sözleşmeliye kadro, asgari ücrete 5.940 TL zam!

Temmuz ayı milyonlar için büyük bir önem arz ediyor. Kısa bir zamaqn sonra milyonların maaşları değişirken sosyal kesimlerle ilgili çalışmalar da hızlanacak ve yeni yasalar çıkacak. Asgari ücrete zam, EYT meselesi ve sözleşmeliye kadro meseleleri de masaya gelecek. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranları netlik kazanacak. Temmuz ayına sadece sayılı günler kaldı. İşte Temmuz kazanç takvimi haberimizde...