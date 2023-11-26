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AK Parti'den 80 maddelik torba yasa! Borçlar siliniyor

Meclis'e sunulan yeni torba yasa ile vatandaşın Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek. Sıkıntıda olan şirketlerin yapılandırma süresi uzayacak, fahiş fiyata ceza artacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 08:48 Güncelleme 26 Kasım 2023, 08:48
AK Parti’den 80 maddelik torba yasa! Borçlar siliniyor 1

AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı. AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta komisyon, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülüp yasalaştırılması bekleniyor. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

AK Parti’den 80 maddelik torba yasa! Borçlar siliniyor 2

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI
Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.

AK Parti’den 80 maddelik torba yasa! Borçlar siliniyor 3

VERGİDE SİSTEM UZATMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sisteminde meydana gelen araziler nedeniyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Bu tür arızalarda GİB'e vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılması yetkisi veriliyor.

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