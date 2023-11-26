AK Parti'den 80 maddelik torba yasa! Borçlar siliniyor

AK Parti 'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı. AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta komisyon, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülüp yasalaştırılması bekleniyor. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

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ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir düzenleme teklifte yer aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece sigortaların borç yükü de hafiflemiş olacak.