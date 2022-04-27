Emeklilik vakti 720 gün daha azalabilir! 2.190 güne (6 YIL) kadar müjde! Liste YAYINLANDI! 50,51,52,54 yaşınız dolduğu an...

Milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağını ve bu sürenin hangi şartlarda kısalabileceğini merak edip araştırmaktadır. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacğaı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın kendi sitesinden hesaplayarak öğreniyor. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşı öne çekiliebiliyor. Haberimiz üzerinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz...