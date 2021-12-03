Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde olan tüm vatandaşların, 3600 günden emekli olmaları mümkündür. Ancak söz konusu tarih dışında 3600 prim günü ile emeklilik diğer vatandaşlar için mümkün olmayacaktır.

