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Haberler Ekonomi Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Türkiye gündemini son dönemde meşgul eden 3600 ek gösterge ve EYT konuları her geçen gün yeni ihtimallerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Emekli olmak için prim günleri yetersiz kalan vatandaşlar, daha az prim ve daha ileri yaşlarda emekli aylığı hakkı kazanabiliyor. 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanları kapsayan düzenleme kapsamında, 3600 prim gününden emekli olma fırsatı elde edilebiliyor.

03.12.2021 15:31 - Son Güncelleme: 03.12.2021 15:43
Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigortalılık koluna bağlı vatandaşların (4/a, 4/b, 4/c), 3600 prim gününden emekli olması için bazı şartlar belirlenmiştir.

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Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Söz konusu şartları sağlayanların emeklilik hakkı elde etmelerinin önü yapılan yeni düzenlemeler sonrasında birçok kişi için emeklilik fırsatını da beraberinde getirdi.

Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Bu haktan yararlanacak kişilerin taşıması gereken ilk şart SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı bünyesinde sigortalı olarak çalışmış olmasıdır.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde olan tüm vatandaşların, 3600 günden emekli olmaları mümkündür. Ancak söz konusu tarih dışında 3600 prim günü ile emeklilik diğer vatandaşlar için mümkün olmayacaktır.

Emeklilik şartlarında bilinmeyen müjde! 8 Eylül 1999 yılı öncesi EYT olanlar... 3600 günden emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak ve en az 3600 prim gün sayısını tamamlayacak kadar prime sahip olmak aranan diğer temel şartlar arasında yer alır.

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