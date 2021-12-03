A101’den alışveriş yapanlar için duyuru yapıldı! Müşterilerine 50 TL verilecek! Yeni kampanyası herkesi şaşırttı 3 Aralık’ta bitiyor

A101 online mağazasından alışveriş yapanlar için duyuru yaptı. Duyuruda müşterileri mutlu edecek detay yer aldı. Buna göre A101'in online alışveriş sitesinden 450 TL'lik alışveriş yapanlar para kazanacak. Yapılan açıklamada, ''Axess Kredi Kartı İle a101.com.tr'den Yapacağınız 450 TL ve Üzeri İlk Alışverişe 50 TL Chip Para!'' denildi. Detaylar haberimizde...