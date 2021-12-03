A101'den alışveriş yapanlar için duyuru yapıldı! Müşterilerine 50 TL verilecek! Yeni kampanyası herkesi şaşırttı 3 Aralık'ta bitiyor
A101'den alışveriş yapanlar için yeni bir duyuru yapıldı. A101 kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. A101'in online sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerine 50 TL verilecek. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği A101 zincir marketleri bu kez internet alışverişinde yeni bir kampanyaya imza attı. A101'in online sitesinden 450 TL'lik alışveriş yapanlar yaşadı! 3 Aralık'ta sona erecek kampanyanın detayları haberimizde!
03.12.2021 14:32
- Son Güncelleme: 03.12.2021 14:32
A101 online mağazasından alışveriş yapanlar için duyuru yaptı. Duyuruda müşterileri mutlu edecek detay yer aldı. Buna göre A101'in online alışveriş sitesinden 450 TL'lik alışveriş yapanlar para kazanacak. Yapılan açıklamada, ''Axess Kredi Kartı İle a101.com.tr'den Yapacağınız 450 TL ve Üzeri İlk Alışverişe 50 TL Chip Para!'' denildi. Detaylar haberimizde...