Emeklilik şartları değişiyor mu? Milyonları ilgilendiren çalışma hazırlanıyor düğmeye basıldı! 3600 ek göstergeyle tüm maaşlar...

3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

Türkiye'deki milyonlarca kamu personelinin ve emeklisinin maaşlarında doğrudan etkisi görülmesi bellenen 3600 ek gösterge konusunda bakanlık çalışmalarını tamamlamış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, ilk aşamada söz konusu çalışmanın sendikalara, sonrasında ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlara sunulacağı ifade edildi.