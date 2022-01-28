Emeklilik şartları değişiyor mu? Milyonları ilgilendiren çalışma hazırlanıyor düğmeye basıldı! 3600 ek göstergeyle tüm maaşlar...
Kamu personeli milyonlarca kişiyi kapsayan 3600 ek gösterge meselesinde geri sayım resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konuya ilişkin ipuçlarının paylaşılması ile yeniden gündeme gelen 3600 ek gösterge, 2022 yılı için memur ve emeklisinin aldığı maaş zamlarının ardından merak edilen konular arasında ilk sıralara yükseldi. 1 milyondan fazla kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında ise emeklilik şartlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca emekli maaşlarına ve ikramiyelerine 3600'ün nasıl yansıyacağı da merak konusu. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler...
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?
Türkiye'deki milyonlarca kamu personelinin ve emeklisinin maaşlarında doğrudan etkisi görülmesi bellenen 3600 ek gösterge konusunda bakanlık çalışmalarını tamamlamış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, ilk aşamada söz konusu çalışmanın sendikalara, sonrasında ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlara sunulacağı ifade edildi.
3600 ek gösterge çalışmasına yönelik yapılacak söz konusu görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında son şeklini alması ve 2022 yılının ilk 6 ayı içinde mayıs veya haziran ayında Meclis gündemine taşınmasını hedefledikleri bildirildi. Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge konusunda tarihlerin işaret edilmesi ise birçok kesimde sevinç yarattı.
3600 Ek Gösterge ile Emekli Maaşı Ne Kadar Artar?
3600 ek gösterge kapsamında yer alacak kamu personellerinin özellikle emekli maaşlarında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.
Bakanlığın çalışmalarını tamamlayarak 3600 ek göstergenin uygulanması halinde emekli aylığında 1.157 TL bir artış olması bekleniyor.