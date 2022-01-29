Akaryakıtta indirim için harekete geçildi! Sürücülere duyuru yapıldı, bunu yapanlar indirimli alacak! İkisi de 30 TL yaptı! Benzin, dizel ve LPG...

ING Bankası ile BP anlaştı yeni bir kampanyaya imza attı. Shell ise Türk Telekom Prime kullanan otomobil sahipleri ne özel kampanya başlattığını duuyurdu. İstasyonlara gidecek olanlar dikkat! İndirimleri kullanmadan geçmeyin. ING Bank kampanya doğrultusunda Bonus üyesi BP istasyonlarında indirim yapmaya başladıklarını duyurdu. Kampanyaların detayları da açıklandı. Shell Türk Telekom Prime kullanan otomobil sahipleri için duyurduğu kampanyanın 31 Ocak'ta sona ereceğini bildirirken, ING Bank'ın BP kampanyası ise 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar...