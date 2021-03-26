39 ilanla 9 ilde acil işçi alınıyor! Hemen başvuru yapabilirsiniz! BİM Mart sonu işçi alımı ilan ve kadroları...
Türkiye'nin 81 ilinde şubeleriyle satış yapan BİM Mart ayı sonu yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Son yapılan duyuruya göre, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı açıklandı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisi paylaşıldı.
Mart ayının son günlerinde BİM'in resmi internet sitesinde açık iş pozisyonları kısmında yeni ilanlar yayımlandı. Firma 39 ilanla 9 ilde yeni personel alımı yapılıyor. İlanların detayları ise haberimizde yer alıyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuru yapılabiliyor. Ancak listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla yapılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisine yer verildi. İşte BİM Mart sonu işçi alımı ilan ve kadroları...
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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