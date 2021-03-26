39 ilanla 9 ilde acil işçi alınıyor! Hemen başvuru yapabilirsiniz! BİM Mart sonu işçi alımı ilan ve kadroları...

Türkiye'nin 81 ilinde şubeleriyle satış yapan BİM Mart ayı sonu yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Son yapılan duyuruya göre, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı açıklandı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisi paylaşıldı.

26.03.2021 12:53 - Son Güncelleme: 26.03.2021 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





