Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 (3600) ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 (3600) ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Kamu işçilerinin ardından memurlara ve emekliye de müjdeler geldi. Başkan Erdoğan, en düşük memur aylığını 22 bin liraya kadar yükseleteceklerini duyurdu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda zamların kime nasıl yansıyacağı merak edildi. Peki, 22 bin lira taban maaşı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak? İşte merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
13.05.2023 12:18 - Son Güncelleme: 13.05.2023 12:18
Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 3600 ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar netleşmeye başladı. Kamu işçilerine yapılan artışın etkisi memurlar ve memur emeklileri için de referans olacak. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 3600 ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar belli oldu. Kamu işçilerine yapılan artışın benzeri memurlar ve memur emeklileri için de bekleniyor. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları…

Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 3600 ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Milyonların maaşı değişiyor. Kamu işçilerinin ardından memurlara da müjde geldi.

Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 3600 ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını, artışların memur emeklilerine de yansıtılacağını duyurdu.

Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 3600 ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" dedi. Zamların detayları merak konusu oldu.

SON DAKİKA