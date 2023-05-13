Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 (3600) ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...
Kamu işçilerinin ardından memurlara ve emekliye de müjdeler geldi. Başkan Erdoğan, en düşük memur aylığını 22 bin liraya kadar yükseleteceklerini duyurdu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda zamların kime nasıl yansıyacağı merak edildi. Peki, 22 bin lira taban maaşı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak? İşte merak edilenler haberimizde...
13.05.2023 12:18 - Son Güncelleme: 13.05.2023 12:18
Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar netleşmeye başladı. Kamu işçilerine yapılan artışın etkisi memurlar ve memur emeklileri için de referans olacak. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu haberimizde...