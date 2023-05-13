Memura emekliye 3+1 zam kesinleşti! %45 kaynak artışla 22.000 TL kök maaş + 2.435 (3600) ek gösterge payı geliyor! Polise 26.440 TL, doktora 35.877 TL, Avukata 28.953 TL...

Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar netleşmeye başladı. Kamu işçilerine yapılan artışın etkisi memurlar ve memur emeklileri için de referans olacak. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu haberimizde...