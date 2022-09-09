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Haberler Ekonomi Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet'ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet'ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

Emeklilikle ilgili gelişmeler sıkı takip edilen konular arasında yer alıyor. Ve sonunda belli oldu. Tek tek açıklama geldi. Bu kapsamda emeklilik süreleri uzuyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Kayıt olmadan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Tazminat, yıllık izin, rapor parası da ödenmiyor. İşte merak edilen detaylar...

takvim.com.tr
09.09.2022 14:42 - Son Güncelleme: 09.09.2022 14:42
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet’ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

Emeklilikle ilgili kritik noktalar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. İşte bunun nedenleri haberimizde...

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Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet’ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet’ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

TAZMİNAT HAKKI YOK!

Kayıt dışı olarak çalışanlar geç emeklilik dışında pek çok hak kaybına da uğruyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortasız çalışanlar, işten çıkartılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik maaşı başvurusunda bulunamıyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet’ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

SGK'lı tüm çalışanların sahip olduğu senelik izin ve rapor hakkı kayıt dışı olarak çalışanlar için bulunmuyor.

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C’linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet’ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...

EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR

Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi. Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor. Hayatının belli bir döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olmadan çalışanlar çalıştıkları süre kadar daha geç emekli olabiliyorlar.

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