Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! e- Devlet'ten hemen bakın! Ödemeler iptal ediliyor...
Emeklilikle ilgili gelişmeler sıkı takip edilen konular arasında yer alıyor. Ve sonunda belli oldu. Tek tek açıklama geldi. Bu kapsamda emeklilik süreleri uzuyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Kayıt olmadan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Tazminat, yıllık izin, rapor parası da ödenmiyor. İşte merak edilen detaylar...
Emeklilikle ilgili kritik noktalar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. İşte bunun nedenleri haberimizde...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.
EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR
Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi. Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor. Hayatının belli bir döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olmadan çalışanlar çalıştıkları süre kadar daha geç emekli olabiliyorlar.