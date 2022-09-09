Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul günün ilk yarısında yine rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,43 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi 3.500-3.540 bandında dengeledi.
09.09.2022 14:28 - Son Güncelleme: 09.09.2022 14:28
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,64 puan ve yüzde 2,43 değer kazancıyla 3.521,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşımasının ardından 3.500-3.540 bandında dengelendi.
Öğleden sonra Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.