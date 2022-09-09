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Haberler Ekonomi Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul günün ilk yarısında yine rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,43 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi 3.500-3.540 bandında dengeledi.

09.09.2022 14:28 - Son Güncelleme: 09.09.2022 14:28
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu tazeledi.

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Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,64 puan ve yüzde 2,43 değer kazancıyla 3.521,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,88, holding endeksi yüzde 1,28 yükseldi.

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile spor oldu.

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşımasının ardından 3.500-3.540 bandında dengelendi.

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! BIST 100 endeksi rekorunu 3.545 puanla tazeledi

Öğleden sonra Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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