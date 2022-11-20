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Haberler Ekonomi SSK SGK, Bağkur, 4c'lilere ek 7.500 TL ödeme! Maaşlarda çıta arşa çıktı! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

SSK SGK, Bağkur, 4c'lilere ek 7.500 TL ödeme! Maaşlarda çıta arşa çıktı! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Ödeme alabilmek bağlamında sağlanması gereken birtakım koşullar bulunuyor. Emekli aylığını söz konusu bankadan üç yıl süresince çekmeye söz vermek gerekmektedir. Bu vatandaşlar promosyon ödemeleri alacak. Emeklilere dair haberler büyük ilgi çekmektedir. Zaman vakit onlara yönelik oluşturulan bu kampanyalar öne çıkmaktadır. Son gelişmelerin sonrasında kampanyaların seviyesi da değişti. Böylece gözler banklara çevrildi. Tam da bu noktada son günlerde promosyon kampanyalarının ön plana çıktığı biliniyor!

takvim.com.tr
20.11.2022 16:07 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:07
Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Çalışma hayatını noktalayan kimseler bağlamında birtakım kampanyalar söz hususu olmaktadır. Aylıklardaki çıtanın yükselmesiyle eş güdümlü SGK, Bağkur, SKK ve 4c'liler için müjdeli haberler geldi. Emekli maaşı alan her bireyin hesabına yatması beklenilen promosyonlar var. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların alacağı promosyon tutarı merak hususudur.

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Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Bankalar emekli müşterileri çekmek bağlamında birbirleriyle ciddi bir rekabete girişti. Bazı bankalar ödemeleri 7.500 TL'ye kadar çıkardı. Ek olarak arkadaşını bankaya getirenlere 250 TL ödeme yapan bankalar da mevcut.

Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

QNB FİNANSBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

AKBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor.

Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

TEB

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.900, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.300, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon veriyor.

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