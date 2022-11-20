SSK SGK, Bağkur, 4c'lilere ek 7.500 TL ödeme! Maaşlarda çıta arşa çıktı! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Çalışma hayatını noktalayan kimseler bağlamında birtakım kampanyalar söz hususu olmaktadır. Aylıklardaki çıtanın yükselmesiyle eş güdümlü SGK, Bağkur, SKK ve 4c'liler için müjdeli haberler geldi. Emekli maaşı alan her bireyin hesabına yatması beklenilen promosyonlar var. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların alacağı promosyon tutarı merak hususudur.