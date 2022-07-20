Emeklilik için 3 şartı doldurmaya gerek yok! Yalnızca primle şimdi emekli olun! EYT’li, SGK 4a, 4b, 4c tümünü içeriyor! % 60 detayı! Eğer siz de...

Kadın ve erkekler için emekli olabilmek adına belli başlı bazı kriterler bulunuyor. Bunlar içerisinde sigorta prim günü ile beraber sigortalılık durumunun yanı sıra istenen yaşa gelinmesi gerekiyor. Bu 3 şartı taşımayan günümüzde emekli olamıyor. Peki erken emeklik mümkün mü? Nasıl erken emekli olabilirim? Erken emeklilik şartları neler? Kimler, nasıl erken emekli olabilir? Erken emeklilik bir çok formülle mümkün. Kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanmasıyla erken emekli olunabiliyor. Bunların yanı sıra daha bazı bir çok formülle emekliliğe erken adım atabilirsiniz.