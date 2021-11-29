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Haberler Ekonomi Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL'ye çıkacak

Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL'ye çıkacak

Milyonlarca çalışanın Aralık ayına girmeye sayılı günler kala en çok araştırdığı konuların başında asgari ücret zammı geliyor. 2022 asgari ücreti merak edilirken peş peşe haberler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre net asgari ücretin de 3.532 liraya çıkması bekleniyor.

29.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 29.11.2021 10:14
Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor.

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Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

VERGİ İNDİRİMİ DAHİL BİRÇOK SEÇENEK MASADA OLACAK
Bakan Bilgin, zam oranının enflasyonun üzerinde olacağı mesajını verirken görüşmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek masada olacak.

Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

Bakan Bilgin, toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı verirken güçlü bir zam beklentisi oluştu.

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