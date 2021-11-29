Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL’ye çıkacak

İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.