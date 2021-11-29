Asgari ücrette zam oranı artacak milyonlar sevinecek! O vergiler alınmayacak 3532 TL'ye çıkacak
Milyonlarca çalışanın Aralık ayına girmeye sayılı günler kala en çok araştırdığı konuların başında asgari ücret zammı geliyor. 2022 asgari ücreti merak edilirken peş peşe haberler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre net asgari ücretin de 3.532 liraya çıkması bekleniyor.
Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor.
İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.
Bakan Bilgin, toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı verirken güçlü bir zam beklentisi oluştu.