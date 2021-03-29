Acil nakit ihtiyacı varsa... Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan süper haber

Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla şahıslara kredi sunuyor. Kredisini sunarken vatandaşlara rahat soluk aldıracak, kredi fırsatı biçiminde açıklamalarını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son aktüel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi sürükleyip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir.