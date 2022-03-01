Emeklilik dilekçesinin verileceği tarihi öğrenmek isteyenler dikkat! EYT’nin kapsamı genişledi mi, son durum! Yaş haddinden emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dönemde gündeme ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yolda asgari ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge konusunda sona gelinmesi ve diğer pek çok sorun hakkında yeni adımların atılmasının ardından vatandaşlar EYT'ye ne zaman sıra geleceğini araştırmaya başladı. EYT düzenlemesi kapsamında kimlerin yer alacağı ve kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ise merak edilen diğer konular arasında ilk sıralara yerleşmiş durumda.