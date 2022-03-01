Emeklilik dilekçesinin verileceği tarihi öğrenmek isteyenler dikkat! EYT'nin kapsamı genişledi mi, son durum! Yaş haddinden emeklilik...
EYT yasası ile ilgili her geçen gün farklı detaylar ortaya çımaya devam ediyor. Özellikle son dönemde konuya ilişkin yeni adımların atılması sayesinde yeni formüller de masaya yatırılmaya başladı. 2022 yılında EYT'nin çıkmasını bekleyen çok sayıda vatandaş yeni düzenleme kapsamında ne gibi değişikliklerin yapılacağını araştırmaya başladılar. Öte yandan Bağ Kur girişi olanların da emeklilikle ilgili sorunlarının masaya yatırılmasına dair talepler gündeme yelmeye devam ediyor. Emeklilikle ilgili son dönemde yapılan birçok değişiklik ile köklü bir değişim yaşanacağı da ifade ediliyor. Peki EYT'de son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dönemde gündeme ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yolda asgari ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge konusunda sona gelinmesi ve diğer pek çok sorun hakkında yeni adımların atılmasının ardından vatandaşlar EYT'ye ne zaman sıra geleceğini araştırmaya başladı. EYT düzenlemesi kapsamında kimlerin yer alacağı ve kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ise merak edilen diğer konular arasında ilk sıralara yerleşmiş durumda.
Bağ Kur Girişi Olanlar İçin Yaş Haddi Detayı!
EYT kapsamında yer alan birçok vatandaş ilgili sigorta kolunda emeklilik için istenen tüm şartları sağlamasına rağmen yasada yapılan değişiklik sonrasında emeklilik yaşını beklemek zorunda kaldı.
Bu kişilerin yanı sıra Bağ Kur kapsamında yer alanların da EYT kapsamında nasıl değerlendirileceği merak ediliyordu. Eylül 1999 yılından önce Bağ Kur girişi olanların emekli olmaları için 5400 gün ve 56 yaş şartını karşılamaları gerekmektedir.
EYT kapsamında 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ve söz konusu tarih itibariyle emeklilik hakkı kazanmasına rağmen emeklilikleri ertelenen kişiler yer alıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur ve tarım sigortası gibi birçok sigorta kolu bulunuyor.