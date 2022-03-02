Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! 24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! İkraz yardımı başvuru şartları ise…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ekonomik sıkıntısı olan kişiler ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde farklı taksit seçenekleri ile sunuluyor. Detaylar haberimizde yer alıyor!
Nakit para sıkıntısı çeken vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 24 ay taksit ile 10 bin TL ödünç para yardımı yapılıyor. 5 bin olarak da tercih edilebiliyor ve farklı taksit sayıları da tercih edilebiliyor. Ekonomik zorluk yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor. Peki ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar!
ÖDÜNÇ PARA YARDIMI (İKRAZ) NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
ikraz para yardımı ile ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanmaktadır. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olanlar başvuruları kabul edildikten sonra aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemektedir.