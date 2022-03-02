Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! 24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Nakit para sıkıntısı çeken vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 24 ay taksit ile 10 bin TL ödünç para yardımı yapılıyor. 5 bin olarak da tercih edilebiliyor ve farklı taksit sayıları da tercih edilebiliyor. Ekonomik zorluk yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor. Peki ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar!