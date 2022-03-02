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Haberler Ekonomi Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! 24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! 24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ekonomik sıkıntısı olan kişiler ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde farklı taksit seçenekleri ile sunuluyor. Detaylar haberimizde yer alıyor!

02.03.2022 08:34 - Son Güncelleme: 02.03.2022 08:34
24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Nakit para sıkıntısı çeken vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 24 ay taksit ile 10 bin TL ödünç para yardımı yapılıyor. 5 bin olarak da tercih edilebiliyor ve farklı taksit sayıları da tercih edilebiliyor. Ekonomik zorluk yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor. Peki ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar!

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24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI (İKRAZ) NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

ikraz para yardımı ile ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanmaktadır. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olanlar başvuruları kabul edildikten sonra aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemektedir.

24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Geri ödemeler sırasında vatandaşlara herhangi bir faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmamaktadır. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler.

24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

İKRAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımı şartları Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şöyle belirlenmiştir:

24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…
  • Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
  • Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
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