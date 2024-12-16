EMEKLİLİK BORÇLANMASINDA SON 2 HAFTA | 67 bin TL cebinizde kalsın! İhya ödemeleri de artıyor

Borçlanma yapmak emeklilik primini tamamlamada önemli kolaylık sağlıyor. Bazı borçlanmalar da sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek emekliliği erkene alıyor.
Yeni yılla birlikte zamlanacak asgari ücret, borçlanma tutarlarını yükseltecek. Bu nedenle hesaplı borçlanma planlayanların elini çabuk tutması gerekecek. 31 Aralık'a kadar başvuranlar artıştan etkilenmeyecek. Üstelik ödeme hemen yapılmayacak.
ŞİMDİ NE KADAR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarları asgari ücret gösteriyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.
Mevcut asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 213,36 lira, 1 ay için 6 bin 400 lira 80 kuruş ödüyor. 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 115 bin 214, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 153 bin 619 lira veriliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Tüm bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için yükselecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 35 zamlanırsa 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 8 bin 641 lira olacak. Her ay için en az 2 bin 240 lira daha fazla ödenmesi gerekirken, 18 aylık askerlik borçlanmasında 40 bin 325, 2 yıllık doğum borçlanmasında 53 bin 767 lira fark oluşacak.
Örneğin; asgari ücret yüzde 44 artırılırsa bu durumda 1 aylık borçlanma 2 bin 816 lira artış ile 9 bin 217 liraya yükselecek. Askerlik borçlanmasında 50 bin 694, 2 yıllık doğum borçlanmasında 67 bin 592 lira civarında fark ortaya çıkacak.
GURBETÇİYE DE YENİ TARİFE
Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 35 artarsa 12 bin 152, yüzde 44 artarsa 12 bin 962 liraya yükselecek.
İHYA DA DEĞİŞECEK
Borçlanmanın yanı sıra ihya ödemeleri de artacak. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor.
Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret yüzde 35 artarsa 9 bin 316, yüzde 44 artarsa 9 bin 937 liraya yükselecek. 1 aylık ihya için 3 bin 150-3 bin 960 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.
NE ZAMANA KADAR SÜRE VAR?
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için son başvuru tarihi 31 Aralık. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek.
ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?
DOĞUM/ASKERLİK BORÇLANMASI
GÜNLÜK
Mevcut: 213,36 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 266,70 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 277,37 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 288,04 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 298,70 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 301,90 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 307,24 TL
AYLIK
Mevcut: 6.400,80 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 8.001,00 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 8.321,04 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 8.641,08 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 8.961,12 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 9.057,13 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 9.217,15 TL
2 YILLIK
Mevcut: 153.619,20 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 192.024,00 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 199.704,96 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 207.385,92 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 215.066,88 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 217.371,17 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 221.211,65 TL
18 AYLIK
Mevcut: 115.214,40 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 144.018,00 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 149.778,72 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 155.539,44 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 161.300,16 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 163.028,38 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 165.908,74 TL
YURT DIŞI BORÇLANMASI
GÜNLÜK
Mevcut: 300,04 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 375,05 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 390,05 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 405,05 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 420,06 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 424,56 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 432,06 TL
AYLIK
Mevcut: 9.001,13 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 11.251,41 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 11.701,47 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 12.151,53 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 12.601,58 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 12.736,60 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 12.961,63 TL
BAĞ-KUR İHYA
GÜNLÜK
Mevcut: 230,03 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 287,54 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 299,04 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 310,54 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 322,04 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 325,49 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 331,24 TL
AYLIK
Mevcut: 6.900,86 TL
Asgari ücret yüzde 25 artarsa: 8.626,08 TL
Asgari ücret yüzde 30 artarsa: 8.971,12 TL
Asgari ücret yüzde 35 artarsa: 9.316,16 TL
Asgari ücret yüzde 40 artarsa: 9.661,20 TL
Asgari ücret yüzde 41.5 artarsa: 9.764,72 TL
Asgari ücret yüzde 44 artarsa: 9.937,24 TL