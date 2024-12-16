EMEKLİLİK BORÇLANMASINDA SON 2 HAFTA | 67 bin TL cebinizde kalsın! İhya ödemeleri de artıyor

Örneğin; asgari ücret yüzde 44 artırılırsa bu durumda 1 aylık borçlanma 2 bin 816 lira artış ile 9 bin 217 liraya yükselecek. Askerlik borçlanmasında 50 bin 694, 2 yıllık doğum borçlanmasında 67 bin 592 lira civarında fark ortaya çıkacak.

GURBETÇİYE DE YENİ TARİFE Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 35 artarsa 12 bin 152, yüzde 44 artarsa 12 bin 962 liraya yükselecek.

İHYA DA DEĞİŞECEK Borçlanmanın yanı sıra ihya ödemeleri de artacak. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor.

Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret yüzde 35 artarsa 9 bin 316, yüzde 44 artarsa 9 bin 937 liraya yükselecek. 1 aylık ihya için 3 bin 150-3 bin 960 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.