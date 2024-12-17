İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Kampanyalardan Yararlanmak İçin Ne Yapmalı?

Emekli maaşınızı taşıyarak bu cazip promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankalar genellikle maaş taşıma işlemleri sırasında ek hizmet ve avantajlar da sunuyor. Kampanyaya katılmadan önce detaylı bilgi almak ve en uygun seçeneği değerlendirmek için bankanızla iletişime geçmeyi unutmayın.