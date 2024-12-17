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İster şubeden ister e-Devlet'ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Özellikle SSK, BAĞ-KUR ve emekli memurları hedefleyen bankalar, Aralık ayına özel fırsatlarla dikkat çekiyor. İşte detaylar ve bankaların sunduğu cazip tekliflerin ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:35
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Emekliye Promosyon Kampanyası: Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?

Akbank

  • Promosyon: Maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
  • Ek Avantajlar: Kampanyaya katılan emekliler, ayrıca 2.500 TL chip para kazanabiliyor.
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Garanti BBVA

  • Promosyon: Emeklilere özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi.
  • Toplam Promosyon: 15.000 TL.
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

DenizBank

  • Promosyon: Maaşını DenizBank'a taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
  • Ek Avantajlar: Emeklilere özel ayrıcalıklı hizmetler ve ürünler.
  • Toplam Promosyon: 20.000 TL'ye kadar ödeme.
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Türkiye İş Bankası

  • Promosyon: Türkiye İş Bankası'na maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi.
  • Ek Avantajlar: Maximum Kart aidatsız kullanım fırsatı.
  • Toplam Promosyon: 12.000 TL
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

QNB Finansbank

  • Promosyon: Maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
  • Ek Avantajlar: QNB Finansbank kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim.
  • Toplam Promosyon: 16.200 TL'ye kadar ödeme.
İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Kampanyalardan Yararlanmak İçin Ne Yapmalı?

Emekli maaşınızı taşıyarak bu cazip promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankalar genellikle maaş taşıma işlemleri sırasında ek hizmet ve avantajlar da sunuyor. Kampanyaya katılmadan önce detaylı bilgi almak ve en uygun seçeneği değerlendirmek için bankanızla iletişime geçmeyi unutmayın.

İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Not: Promosyon tutarları, maaş miktarına ve bankanın kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak:

Akbank Resmi Web Sitesi

Garanti BBVA Resmi Web Sitesi

DenizBank Resmi Web Sitesi

Türkiye İş Bankası Resmi Web Sitesi

QNB Finansbank Resmi Web Sitesi

Derleme: Takvim.com.tr