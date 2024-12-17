İster şubeden ister e-Devlet’ten başvuran alır; 5 bankadan emekliye 12.000, 15.000, 16.200, 17.500 ve 20.000 TL ödeme

Emekli maaşınızı taşıyarak bu cazip promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Bankalar genellikle maaş taşıma işlemleri sırasında ek hizmet ve avantajlar da sunuyor. Kampanyaya katılmadan önce detaylı bilgi almak ve en uygun seçeneği değerlendirmek için bankanızla iletişime geçmeyi unutmayın.
Not: Promosyon tutarları, maaş miktarına ve bankanın kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak:
Akbank Resmi Web Sitesi
Garanti BBVA Resmi Web Sitesi
DenizBank Resmi Web Sitesi
Türkiye İş Bankası Resmi Web Sitesi
QNB Finansbank Resmi Web Sitesi
Derleme: Takvim.com.tr