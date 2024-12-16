216 MEMUR ALINACAK! 4 kurumdan kamu personeli ilanı listelendi: Aile Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Yargıtay...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 35 Uzman Yardımcısı Alınacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında 35 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılabilecek.

Başvuru Şartları: Adayların, belirtilen bölümlerden lisans diplomasına sahip olmaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Ayrıca, adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 'ndan en az (C) düzeyinde dil yeterliliği sunmaları şarttır. Başvuru detayları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Resmi Gazete'deki ilana göz atılabilir.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: 12 Uzman Yardımcısı Alınacak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar, belirtilen fakültelerden mezun olmalı ve KPSS puan türlerinden en az 80 puan almalıdır. Başvuru Şartları: Başvuranların, 35 yaşından büyük olmamaları ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurular, 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır