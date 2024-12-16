216 MEMUR ALINACAK! 4 kurumdan kamu personeli ilanı listelendi: Aile Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Yargıtay...

2024 yılı için Türkiye'nin önemli kamu kurumları, personel alımıyla ilgili ilanlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda uzman yardımcısı ve diğer personel alımı yapacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 35 Uzman Yardımcısı Alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında 35 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılabilecek.
Başvuru Şartları:
Adayların, belirtilen bölümlerden lisans diplomasına sahip olmaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Ayrıca, adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 'ndan en az (C) düzeyinde dil yeterliliği sunmaları şarttır.
Başvuru detayları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Resmi Gazete'deki ilana göz atılabilir.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: 12 Uzman Yardımcısı Alınacak
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar, belirtilen fakültelerden mezun olmalı ve KPSS puan türlerinden en az 80 puan almalıdır.
Başvuru Şartları:
Başvuranların, 35 yaşından büyük olmamaları ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir.
Başvurular, 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır
Tarım ve Orman Bakanlığı: 99 Uzman Yardımcısı Alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 uzman yardımcısı alımı yapacak. Adayların, belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 puan almaları ve son beş yıl içinde yabancı dillerden YDS'den en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
Adayların, ilgili fakültelerden mezun olmaları ve başvuru için 35 yaş sınırını aşmamaları gerekmektedir.
Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Yargıtay Başkanlığı: 70 Personel Alımı
Yargıtay Başkanlığı 70 personel alımı yapacak. Alımlar, başvuru pozisyonlarına göre farklı KPSS puan türlerine göre yapılacak. Özellikle aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan yeterli olacak.
Bu alım ilanlarına başvurmak isteyen adayların, başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgilere Resmi Gazete ve ilgili kurumların web sitelerinden ulaşabilmeleri mümkündür.