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Haberler Ekonomi 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

32 günlük vadeli mevduat faizleri oldukça revaçta! Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından bir yandan piyasalarda kur düşerken, diğer yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 18'lerden kısa bir süre sonra yüzde 20 seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, şuan için en yüksek faiz getirisini sunuyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları. Sıfır faizli konut kredisi müjdesi! TOKİ az öce duyurdu! Kira öder gibi ev sahibi olun! 120 ay vadeyle alıyorsunuz

takvim.com.tr
29.12.2021 08:46 - Son Güncelleme: 29.12.2021 08:46
32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları resmen değişti. Kur korumalı mevduat hesabını devreye sokan birçok banka, ayrıca diğer vadeli TL mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranlarını da yükselmiş vaziyette.
GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

TL birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlerin tercih edeceği özel faiz oranları birçok kişi için büyük avantaj sağlıyor.

32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

ING Bank başta olmak üzere Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren pek çok banka yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor.

32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Bankaların yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak hem günlük bankacılık işlemlerinden vadeli mevduat hesabınız ile yararlanabilir hem de birikimlerinizin durduğu yer de yüksek oranlar ile değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Bir ayda kazanacağınız rakam uçtu gitti! %20, %19,25, %15,25, %19 ve %18...

Bankaların güncel mevduat faiz oranları ise şu şekildedir:

ING Bank e – Turuncu Hesap: %20

Alternatif Bank VOV Hesap: %19,25

Enpara Vadeli Mevduat Hesabı: %15,25

CEPTETEP Marifetli Hesap: %19

Denizbank Mevduat Hesabı: %18

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