Emeklilik birikimleri artık aktarılabilecek! Yeni dönem başladı! Emekli sandıklarında flaş düzenleme: Brüt asgari ücretin aylık yüzde 10’u...

Söz konusu düzenleme ile aktarım yapmak isteyen vatandaşlardan ayrıca bir aidat alınmayacak. Birden çok emeklilik taahhüt planı kapsamında yer alan bir kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine aktarılırken, tek bir emeklilik taahhüt planı kapsamında yer alan birikimler ise yeni düzenleme ile birden çok şirkete aktarılabilecek.