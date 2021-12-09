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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

Haftalardır devam eden değer kaybının adında geçtiğimiz gün toparlanma eğilimine giren Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok dijital varlıkta istikrarsızlık devam ediyor. ABD'den gelecek haberler ve 54 milyar dolarlık Bitcoin davasının sonuçlanmasının ardından piyasalar yeniden hareketlendi. İşte kriptoda son durum!

takvim.com.tr
09.12.2021 14:57 - Son Güncelleme: 09.12.2021 15:00
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

Dünyanın Yakından Takip Ettiği Bitcoin Davası Sonuçlandı

Bitcoin'in mucitlerinden olduğu öne sürülen Craig Wright, ABD'nin Florida bölgesindeki bir mahkemede yargılanıyordu. Geçtiğimiz gün 54 milyar dolarlık Bitcoin davasının sonuçlandığı haberlerinin gelmesinin ardından kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşamaya başladı.

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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

Mahkemenin jüri üyeleri tarafından 54 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in yarısının eski iş ortağı olan Dave Kleiman'ın varislerine ait olduğu iddiası reddedildi.

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Wright ise kritp paralardan dijital paraya dönüşümün olması gerektiği gibi değiştireceklerini ifade etti. Piyasalarda son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeler ise yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

Bitcoin'de Düşüş Devam Edecek Mi?

Piyasa değeriyle dünyanın en güçlü ve ilk kripto parası olarak değerlendirilen Bitcoin, son bir buçuk ayda ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?

69 bin dolar seviyelerine kadar ulaşmasının ardından sert bir düşüşle şuan için 49 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, ABD başta olmak üzere birçok ülkeden gelen katı kurallar sonrasında piyasalarda düşüş trendine girdi.

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