Bitcoin, Ethereum ve Altcoin piyasalarında hareketlilik korkutuyor! Piyasalarda son durum ne?
Haftalardır devam eden değer kaybının adında geçtiğimiz gün toparlanma eğilimine giren Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok dijital varlıkta istikrarsızlık devam ediyor. ABD'den gelecek haberler ve 54 milyar dolarlık Bitcoin davasının sonuçlanmasının ardından piyasalar yeniden hareketlendi. İşte kriptoda son durum!
Dünyanın Yakından Takip Ettiği Bitcoin Davası Sonuçlandı
Bitcoin'in mucitlerinden olduğu öne sürülen Craig Wright, ABD'nin Florida bölgesindeki bir mahkemede yargılanıyordu. Geçtiğimiz gün 54 milyar dolarlık Bitcoin davasının sonuçlandığı haberlerinin gelmesinin ardından kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşamaya başladı.
Mahkemenin jüri üyeleri tarafından 54 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in yarısının eski iş ortağı olan Dave Kleiman'ın varislerine ait olduğu iddiası reddedildi.
Bitcoin'de Düşüş Devam Edecek Mi?
Piyasa değeriyle dünyanın en güçlü ve ilk kripto parası olarak değerlendirilen Bitcoin, son bir buçuk ayda ciddi bir değer kaybı yaşadı.
69 bin dolar seviyelerine kadar ulaşmasının ardından sert bir düşüşle şuan için 49 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, ABD başta olmak üzere birçok ülkeden gelen katı kurallar sonrasında piyasalarda düşüş trendine girdi.