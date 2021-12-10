Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü! Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat!
Afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi için devlet destekli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlere %4'e kadar finansman desteği sağlanıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım tarafından sağlanan kentsel dönüşüm kredilerinde, yüzde 41'e varan devlet faiz desteği sağlanacak. Konut kredisi faiz oranları ile düşmeye devam ediyor.
10.12.2021 08:39
- Son Güncelleme: 10.12.2021 08:39
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL DEVLET DESTEKLİ KREDİ
Kamu bankaları üzerinden kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyecek vatandaşlara faiz desteği sunulacak. Vakıfbank tarafından A sınıfı verimlilik kapsamında yer alan binalar için %0,41 faiz desteği sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları dışında vatandaşların özel bankalardan da benzer oranlar ve avantajlar ile kentsel dönüşüm kredi paketlerinden yararlanması mümkündür.
Afet riski taşıyan konutların dönüştürülmesini öngören ve yasalarda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarında Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartlara göre devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri sunuluyor.