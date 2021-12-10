Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü! Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat!

Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü! Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat!

Afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi için devlet destekli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlere %4'e kadar finansman desteği sağlanıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım tarafından sağlanan kentsel dönüşüm kredilerinde, yüzde 41'e varan devlet faiz desteği sağlanacak. Konut kredisi faiz oranları ile düşmeye devam ediyor.

10.12.2021 08:39 - Son Güncelleme: 10.12.2021 08:39
Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat! Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü!

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL DEVLET DESTEKLİ KREDİ

Kamu bankaları üzerinden kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyecek vatandaşlara faiz desteği sunulacak. Vakıfbank tarafından A sınıfı verimlilik kapsamında yer alan binalar için %0,41 faiz desteği sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları dışında vatandaşların özel bankalardan da benzer oranlar ve avantajlar ile kentsel dönüşüm kredi paketlerinden yararlanması mümkündür.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat! Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü!

Afet riski taşıyan konutların dönüştürülmesini öngören ve yasalarda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarında Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartlara göre devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri sunuluyor.

Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat! Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü!

Kamu bankaları üzerinden tercih edilecek krediler ile vatandaşların riskli binalarını dönüştürmeleri için kredi kullanımına ek faiz indirimleri yapılacak.

Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat! Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü!

VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Vakıfbank konut kredileri arasında yer alan devlet faiz destekli kredi seçenekleri, birçok kişinin riskli yapılarının dönüştürülmesinde uygun finansmanlardan yararlanması sağlanıyor.

Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat! Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü!

Aylık faiz oranı %1,29 olarak belirlenen kredi kapsamında 3 – 120 ay arasında vade seçenekleri de uygulanmaktadır. Ancak A sınıfı binalarda %0,41, B sınıfı verimlilik için %0,37 ve standart binalarda ise %0,33 aylık devlet destekli faiz indirimi yapılır.

SON DAKİKA