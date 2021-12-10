Adeta ceplerde şenlik havası yaratacak! Kentsel dönüşüm konut kredisi faizleri düştü! Evini yenilemek isteyenlere cazip fırsat!

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL DEVLET DESTEKLİ KREDİ

Kamu bankaları üzerinden kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyecek vatandaşlara faiz desteği sunulacak. Vakıfbank tarafından A sınıfı verimlilik kapsamında yer alan binalar için %0,41 faiz desteği sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları dışında vatandaşların özel bankalardan da benzer oranlar ve avantajlar ile kentsel dönüşüm kredi paketlerinden yararlanması mümkündür.