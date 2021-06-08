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Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

Bunu kaçırmayın! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor! Emekli olmak isteyenler için temel şartların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim rakamı, sigortalılık gün rakamı ve yaş koşulu. Ancak bu şartlar değişik etkenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu farklılıkların hangi şartlarda olabileceğini ele aldık. Bu bağlamda emeklilik için prim günü eksik olanlar veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler prim borçlanması yapabiliyorlar. Bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması. Peki hangi süreler için borçlanma yapılabilir? Borçlanmada nelere dikkat edilmelidir?

08.06.2021 10:31 - Son Güncelleme: 08.06.2021 10:31
Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

Emekli olabilmek için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarihe göre değişen asgari prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor. Çeşitli nedenlerle çalışma süresi yetersiz olanlar asgari prim günlerini tamamlamakta zorlanabiliyorlar. Sosyal güvenlik mevzuatı, bazı süreler için borçlanma yapılarak prim günlerine eklenmesine olanak sağlıyor. Bu anlamda erkekler için askerliğini sigortaya başlangıç tarihinden evvel yapanlar bir sene erken emekli olur. Yöntem şu: Borçlandığınız askerlik süresi kadar işe giriş tarihiniz geriye gider. Bu da sizin erken emekli olmanızı sağlar. Bazen bir ay borçlanma size 12 ücret kazandırabilir. Çalışma hayatında yer alanlar için bazı iş gruplarında erken emeklilik sağlanıyor.

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Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

Emeklilik için borçlanma yapılabilecek süreler şöyledir:

DOĞUM BORÇLANMASI: Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler.

Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

ASKERLİK BORÇLANMASI: Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler. Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri bu kapsamda borçlanılabilir.

Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

MEMURLARIN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ: 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Tarihler öne çekiliyor! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

DOKTORA SÜRESİ: Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.