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Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde rekor büyümelere imza attı. Son 18 yılda içten ve dıştan gerçekleştirilen saldırılara rağmen dev projeler birer birer tamamlandı. Türkiye ekonomisi yoğun çalışma sonucunda 3'e katlandı.

14.08.2019 14:42 - Son Güncelleme: 14.08.2019 14:54
Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

Tüm iç ve dış saldırılara rağmen Türkiye, son 18 yılda AK Parti ile makroekonomik anlamda önemli gelişmeler kaydetti. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinden sonra Türkiye; önemli bir büyüme hızı yakaladı, bir dönem yüzde 90'ları bulan enflasyonda başarı elde etti, mali gücünü önemli ölçüde kuvvetlendirirken, yabancı yatırım için de cazibe merkezi oldu.

Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

Son 18 yılda GSMH 245 milyar dolardan 784 milyar dolara çıktı. Büyümede yakalanan 3 katlık artış birçok kez Türkiye'yi dünya liginde şampiyon yaptı. Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla 'dünyanın en hızlısı' oldu. Üstelik bu büyüme, bazı yıllarda kesintiye uğrasa da Türkiye son 20 yılda 21. büyük ekonomiden dünyanın en büyük 13. büyük ekonomisi haline geldi.

Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

REKORLAR KIRDIK

Son 20 yıldaki en yüksek oranlı büyüme ise yüzde 11.1 ile 2011 yılında yaşandı. Türkiye bu oranla dünya birincisi olurken birçok yıl gerçekleştirdiği yüzde 8-9'luk büyüme oranlarıyla da ya OECD ya da G-20 ülkelerinde sürekli ilk 3'te oldu.

Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında bile yüzde 3.2 büyürken, finansal saldırının gerçekleştiği geçen yıl ise yüzde 2.6 büyüdü. Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı büyümenin, yaşanan finansal saldırı sonrasında bu yıl biraz sekteye uğraması bekleniyor.

Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

1989'dan 1994'e kadar yüzde 60-90 aralığında enflasyonla yaşayan hatta 1994'te DYP-SHP koalisyonu döneminde yüzde 120 enflasyonu gören Türkiye enflasyona karşı mücadelede son 18 yılda önemli başarı elde etti. 2001 krizinde 68.5 olan enflasyonu 2002'de üçlü koalisyondan yüzde 29.8'le devralan AK Parti Hükümeti bu süreçte enflasyonu 2009'da yüzde 6'lara kadar çekmeyi başardı.

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