Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!

Son 18 yılda GSMH 245 milyar dolardan 784 milyar dolara çıktı. Büyümede yakalanan 3 katlık artış birçok kez Türkiye'yi dünya liginde şampiyon yaptı. Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla 'dünyanın en hızlısı' oldu. Üstelik bu büyüme, bazı yıllarda kesintiye uğrasa da Türkiye son 20 yılda 21. büyük ekonomiden dünyanın en büyük 13. büyük ekonomisi haline geldi.