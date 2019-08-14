Türkiye 18 yılda 3 kat büyüdü!
Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde rekor büyümelere imza attı. Son 18 yılda içten ve dıştan gerçekleştirilen saldırılara rağmen dev projeler birer birer tamamlandı. Türkiye ekonomisi yoğun çalışma sonucunda 3'e katlandı.
Tüm iç ve dış saldırılara rağmen Türkiye, son 18 yılda AK Parti ile makroekonomik anlamda önemli gelişmeler kaydetti. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinden sonra Türkiye; önemli bir büyüme hızı yakaladı, bir dönem yüzde 90'ları bulan enflasyonda başarı elde etti, mali gücünü önemli ölçüde kuvvetlendirirken, yabancı yatırım için de cazibe merkezi oldu.
Son 18 yılda GSMH 245 milyar dolardan 784 milyar dolara çıktı. Büyümede yakalanan 3 katlık artış birçok kez Türkiye'yi dünya liginde şampiyon yaptı. Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla 'dünyanın en hızlısı' oldu. Üstelik bu büyüme, bazı yıllarda kesintiye uğrasa da Türkiye son 20 yılda 21. büyük ekonomiden dünyanın en büyük 13. büyük ekonomisi haline geldi.
1989'dan 1994'e kadar yüzde 60-90 aralığında enflasyonla yaşayan hatta 1994'te DYP-SHP koalisyonu döneminde yüzde 120 enflasyonu gören Türkiye enflasyona karşı mücadelede son 18 yılda önemli başarı elde etti. 2001 krizinde 68.5 olan enflasyonu 2002'de üçlü koalisyondan yüzde 29.8'le devralan AK Parti Hükümeti bu süreçte enflasyonu 2009'da yüzde 6'lara kadar çekmeyi başardı.