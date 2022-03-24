📣Doğalgaz fatura desteği ödemeleri başladı! Başvurular sürüyor! 👉Doğalgaz desteği sorgulama ekranı 2022! 💸Ek ödeme fırsatı…

Ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında doğalgaz desteği yer alıyor ve Doğalgaz desteği sorgulama ekranı 2022 araştırmaları hız kazandı. 18 Şubat itibariyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlardan doğalgaz desteği başvuruları alınmaya başlandı ve hala da devam ediyor. Şartları karşılayan kişiler bu haktan yararlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Doğalgaz Tüketim Desteği" ödemelerinin bugün başladığını duyurdu ve detaylar merak edildi. Ek ödeme müjdesi de heyecanlandırdı. İşte doğalgaz fatura desteğine ilişkin tüm bilgiler!