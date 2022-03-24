📣Doğalgaz fatura desteği ödemeleri başladı! Başvurular sürüyor! 👉Doğalgaz desteği sorgulama ekranı 2022! 💸Ek ödeme fırsatı…
Doğalgaz fatura desteği en ilgi gören konular arasında yer alıyor ve başvurular hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerinin bugün başladığını duyurdu ve hak sahibi kişilerden olup olmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Doğalgaz desteği sorgulama ekranı 2022 nasıl ulaşılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları neler? Ek ödeme müjdesi nedir? İşte detaylar!
Ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında doğalgaz desteği yer alıyor ve Doğalgaz desteği sorgulama ekranı 2022 araştırmaları hız kazandı. 18 Şubat itibariyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlardan doğalgaz desteği başvuruları alınmaya başlandı ve hala da devam ediyor. Şartları karşılayan kişiler bu haktan yararlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Doğalgaz Tüketim Desteği" ödemelerinin bugün başladığını duyurdu ve detaylar merak edildi. Ek ödeme müjdesi de heyecanlandırdı. İşte doğalgaz fatura desteğine ilişkin tüm bilgiler!
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi.