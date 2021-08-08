Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat
İnternetten de bakılabilen SGK hizmet dökümlerinde primlerin yanında bazı harfler de yer alıyor. Peki SGK dökümlerinde bulunan bu harfler ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde bu detayları kaleme aldı. İşte bilinmeyenler...
08.08.2021 09:55
- Son Güncelleme: 08.08.2021 09:55
Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.