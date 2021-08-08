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Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

İnternetten de bakılabilen SGK hizmet dökümlerinde primlerin yanında bazı harfler de yer alıyor. Peki SGK dökümlerinde bulunan bu harfler ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde bu detayları kaleme aldı. İşte bilinmeyenler...

08.08.2021 09:55 - Son Güncelleme: 08.08.2021 09:55
Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

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Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.

Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat

AYRINTILARI CİDDİYE ALIN
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

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