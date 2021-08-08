Baş aşağı kaptırdı gidiyor! Kafaları karıştıran açıklama tuz biber oldu! Altın fiyatları yine alev alev!

Piyasalar dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlenmişti. Ancak verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması altın piyasasını tepetaklak etti. Ons altında yaşanan sert düşüşler iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkilemiş oldu. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Altın fiyatlarını haberimizden canlı grafikle takip edebilirsiniz. İşte, güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!