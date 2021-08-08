Baş aşağı kaptırdı gidiyor! Kafaları karıştıran açıklama tuz biber oldu! Altın fiyatları yine alev alev!
ABD'den gelen veriler sonrası altın fiyatları yine değişti ve tepetaklak oldu. En büyük yatırım araçlarından birisi olarak görülen altında hareketli günler yaşanıyor! Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın sert düşüş yaşadı. Yaşanan düşüşün yansımaları sürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatlarını da etkileyen altın fiyatları takvim.com.tr sayfalarından takip edilebiliyor. Fed üyelerinden ve ABD'nin etkili isimlerinden mesajlar sonrası altın fiyatlarının yükselişi sınırlanmıştı. İşte, altın piyasasında son durum…
Piyasalar dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlenmişti. Ancak verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması altın piyasasını tepetaklak etti. Ons altında yaşanan sert düşüşler iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkilemiş oldu. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Altın fiyatlarını haberimizden canlı grafikle takip edebilirsiniz. İşte, güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!
ABD'de tarım dışı istihdam, yoğun iş gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektöründe çalışanlara yönelik talebinin artmasıyla Temmuz ayında 943 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Artış ekonomik toparlanmanın yılın ikinci yarısının başında da hızını koruduğuna işaret etti.
Ağustos ayına da iyi bir başlangıç yapan ons altın, sün sonunda yüzde 2.51'lik düşüşle 1.763 dolar seviyesine geriledi. Ons altındaki bu düşüşe rağmen, yurt içinde Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve doların güç kazanmasıyla gram altının fiyatındaki düşüş sınırlı kaldı. Gram altın yüzde 1,04'lük düşüşle günü 488 lira seviyesinden tamamladı.