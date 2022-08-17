Emekliliği yaklaşanlar ve emeklilere faizsiz promosyon jesti! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lular bankaya fırlasın! 6 bin TL...

Yeni emekli olanlar, emekliler, emekli olacaklar bu haber tam size göre! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular emekli olduklarında maaşını hangi bankadan çekiyorsa o bankadan promosyon alabiliyor. En yüksek promosyonu veren bankaya geçmek de mümkün. E-devlet üzerinden ya da bankaya giderek maaşı taşımak ve taahhüt sözü vermek yetiyor. Ağustos itibariyle en yüksek promosyonu 8 bin TL ile ING ödüyor. Kuveyt Türk bankası da atağa geçti ve faizsiz promosyon müjdesi verdi. İşte detaylar...