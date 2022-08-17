Emekliliği yaklaşanlar ve emeklilere faizsiz promosyon jesti! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular bankaya fırlasın! 6 bin TL...
Emekliliği yaklaşanlar ve emekliler müjde! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular bankadan faizsiz promosyon alabilecek. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusu her gün milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. En yüksek promosyon ödemesi 8 bine kadar çıktı. Bunun yanında bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan da ödeme alınabiliyor. Faizsiz promosyon almak isteyenler için de duyuru geldi. Peki hangi banka faizsiz promosyon veriyor? İşte 17 Ağustos 2022 güncel promosyon kampanyaları...
Yeni emekli olanlar, emekliler, emekli olacaklar bu haber tam size göre! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular emekli olduklarında maaşını hangi bankadan çekiyorsa o bankadan promosyon alabiliyor. En yüksek promosyonu veren bankaya geçmek de mümkün. E-devlet üzerinden ya da bankaya giderek maaşı taşımak ve taahhüt sözü vermek yetiyor. Ağustos itibariyle en yüksek promosyonu 8 bin TL ile ING ödüyor. Kuveyt Türk bankası da atağa geçti ve faizsiz promosyon müjdesi verdi. İşte detaylar...
EN AZ 4 BİN TL ÖDEME
Katılım finans kuruluşları arasında emeklilere yönelik en iyi ayrıcalıkları sunan Kuveyt Türk, bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin TL, 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin TL, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 6 bin TL tutarında promosyon ödemesinde bulunacak.