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Haberler Ekonomi Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir? 🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik!

Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir? 🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik!

Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Belki de emekliliği hak etmiş olabilirsiniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayı unutmamak gerekiyor. Peki 4500 günden 58 yaşında emeklilik mümkün mü? 3600 günden emekli olunabilir mi? 4A emeklilik şartları nelerdir? İlk kez sigortalı olunan tarih, ödenen prim süresi ve yaş şartını tamamlayanlar emekli olabiliyor. İşte ayrıntılar!

15.05.2022 17:26 - Son Güncelleme: 15.05.2022 17:27
🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

Milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik konusu yer alıyor ve farkında olmadan belki de emekliliği hak etmiş ve başvuru yapmayı unutmuş olabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıcı, ödenen primler, yaş şartı gibi durumlar oldukça önem taşıyor. Peki 3600 günden emekli olunabilir mi? 4A emeklilik şartları nelerdir? Emekli aylığını bağlatarak refah bir yaşlılık hayatı geçirmek isteyenler için merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

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🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

SGK 4A EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

SGK'lı olarak çalışanların emeklilik hakkı elde edebilmeleri için belirlenen şartlar; sigortalılık süresi, ödenmiş prim ve belirli bir yaş gibi kriterlere göre belirleniyor. Üç emeklilik şartını yerine getiren adaylar SGK'dan emekli aylığı alabilirken, şartlardan birisini bile tamamlamamış olan adayların emeklilik için beklemeleri gerekiyor.

🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

Emeklilik hakkı elde edilebilmesi için iki tarih büyük önem arz ediyor. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihlerinin öncesi ve sonrasına göre emeklilik koşulları şu şekilde değişiyor:

🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde ilk kez sigortalı olan çalışanlar 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün ödenmiş prim ve 50 ila 60 arasında değişen yaş şartını sağlayarak emekli olabilmektedirler.

🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

8 Eylül 1999 – 1 Mayıs 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 gün ödenmiş prim gününü tamamlayarak, erkeklerde 60 ve kadınlarda 58 yaşında emekli olabilmektedirler.

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