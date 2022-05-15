Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir? 🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik!
Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Belki de emekliliği hak etmiş olabilirsiniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayı unutmamak gerekiyor. Peki 4500 günden 58 yaşında emeklilik mümkün mü? 3600 günden emekli olunabilir mi? 4A emeklilik şartları nelerdir? İlk kez sigortalı olunan tarih, ödenen prim süresi ve yaş şartını tamamlayanlar emekli olabiliyor. İşte ayrıntılar!
Milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik konusu yer alıyor ve farkında olmadan belki de emekliliği hak etmiş ve başvuru yapmayı unutmuş olabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıcı, ödenen primler, yaş şartı gibi durumlar oldukça önem taşıyor. Peki 3600 günden emekli olunabilir mi? 4A emeklilik şartları nelerdir? Emekli aylığını bağlatarak refah bir yaşlılık hayatı geçirmek isteyenler için merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
SGK 4A EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
SGK'lı olarak çalışanların emeklilik hakkı elde edebilmeleri için belirlenen şartlar; sigortalılık süresi, ödenmiş prim ve belirli bir yaş gibi kriterlere göre belirleniyor. Üç emeklilik şartını yerine getiren adaylar SGK'dan emekli aylığı alabilirken, şartlardan birisini bile tamamlamamış olan adayların emeklilik için beklemeleri gerekiyor.