6 Mayıs A101 aktüel kataloğunda şeker tadında indirimler! Anneler Günü'ne özel hediyeler, çiçekler raflarda yerini aldı!
6 Mayıs A101 aktüel ürünler bugün raflarda yerini alıyor. 6 Mayıs A101 aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi ve fiyatları, marketlere gelen fırsatları merak edenler tarafından araştırılıyor. Pek çok ürünün yer aldığı katalogda, Anneler Günü'ne özel sürpriz hediyeler ve bayram şekerleri dikkat çekiyor. Teknoloji ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği katalogda, Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu gözde ürünler arasında yer alıyor. Peki, 6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
06.05.2021 08:08
- Son Güncelleme: 06.05.2021 08:08
6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu birbirinden çeşitli ürünler görücüye çıktı! Sabah saatleriyle birlikte ürünlerin listesi ve mevcut indirimler fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. A101'de bugün; Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi ürünleri dikkat çekiyor. Anneler Günü'ne özel hediyelerde raflarda yerini aldı. İşte 6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu!