RAMAZAN İMSAKİYE
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6 Mayıs A101 aktüel kataloğunda şeker tadında indirimler! Anneler Günü'ne özel hediyeler, çiçekler raflarda yerini aldı!

6 Mayıs A101 aktüel ürünler bugün raflarda yerini alıyor. 6 Mayıs A101 aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi ve fiyatları, marketlere gelen fırsatları merak edenler tarafından araştırılıyor. Pek çok ürünün yer aldığı katalogda, Anneler Günü'ne özel sürpriz hediyeler ve bayram şekerleri dikkat çekiyor. Teknoloji ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği katalogda, Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu gözde ürünler arasında yer alıyor. Peki, 6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

06.05.2021 08:08 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:08
6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Anneler Günü'ne özel hediyeler...

6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu birbirinden çeşitli ürünler görücüye çıktı! Sabah saatleriyle birlikte ürünlerin listesi ve mevcut indirimler fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. A101'de bugün; Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Haylou Solar Akıllı Saat, Piranha Karaoke Mikrofon, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Singer Dikiş Makinesi ürünleri dikkat çekiyor. Anneler Günü'ne özel hediyelerde raflarda yerini aldı. İşte 6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu!

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6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Anneler Günü'ne özel hediyeler...

Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TL

Onvo OV42250 42" Full HD Android Smart Led Tv 2.199 TL

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Anneler Günü'ne özel hediyeler...

Haylou Solar Akıllı Saat 199 TL

Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 249 TL

Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL

6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Anneler Günü'ne özel hediyeler...

Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TL

Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Anneler Günü'ne özel hediyeler...

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.899 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 769 TL

Singer Dikiş Makinesi 649 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 599 TL