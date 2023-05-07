Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT sonrası rötuş: Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur'a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.