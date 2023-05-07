Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! EYT sonrası rötuş: Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur'a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...
Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. EYT sonrası 4 milyonu aşkın kişi için emeklilik hakkı tanındı. Bağkur'lular için yeni müjde Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı. Böylelikle Bağkur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı. Öte yandan 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi çalışmaları masaya geldi. Staj için de seçim sonrası işaret edildi. İşte yeni sisteme dair son gelişmeler haberimizde...
07.05.2023 18:49 - Son Güncelleme: 07.05.2023 19:00
ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR! 2023 BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.