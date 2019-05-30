Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Askerlik sistemi baştan aşağı değişiyor. Gençlerin gözü yeni askerlik sisteminde. Önümüzdeki dönem askere gidecekler ve halen vatani görevini yerine getirmek için askerde olan gençler düzenlemenin hayata geçmesini merakla bekliyor. Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yürürlüğe girince uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç terhis olabilecek. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar...

30.05.2019 07:57 - Son Güncelleme: 30.05.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





