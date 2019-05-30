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Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Askerlik sistemi baştan aşağı değişiyor. Gençlerin gözü yeni askerlik sisteminde. Önümüzdeki dönem askere gidecekler ve halen vatani görevini yerine getirmek için askerde olan gençler düzenlemenin hayata geçmesini merakla bekliyor. Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yürürlüğe girince uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç terhis olabilecek. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar...

30.05.2019 07:57 - Son Güncelleme: 30.05.2019 07:57
Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Askerlik sistemi sil baştan değişiyor. Gençlerin gözükulağı bu yeni sistemde.

Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Önümüzdeki dönemde askere gideceklerin yanı sıra halen vatani görevini yerine getirmekte olan gençler de düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Çünkü uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç, düzenleme yürürlüğe girince terhis olabilecek.

Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

İşte yeni askerlik sistemi:

Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek.

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