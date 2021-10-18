Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...

Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı. Onay verildiği an gelirlerde büyük artış yaşanacağı ifade ediliyor. Bir yandan 2022 yılının Ocak ayında yeni zammını bekleyen emekliler diğer yandan gelirlerini artıracak taleplerini sunuyor. 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 14 talebini açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar var. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle gelirlerde artış olacak.