Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı! Onay verildiği an gelirler en az...
Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı bekleyen SSK Bağ-Kur emeklileri koşullarını daha da iyileştiricek önerileri sunuyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu kapsamda konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçtiği anda emekli vatandaşların gelirlerinde önemli bir artış yaşanacak.
Emeklilerin pür dikkat kulak kesileceği gelişme! 13 talep tek tek aktarıldı. Onay verildiği an gelirlerde büyük artış yaşanacağı ifade ediliyor. Bir yandan 2022 yılının Ocak ayında yeni zammını bekleyen emekliler diğer yandan gelirlerini artıracak taleplerini sunuyor. 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 14 talebini açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar var. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle gelirlerde artış olacak.
-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.
-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.
-Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.