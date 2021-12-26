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Haberler Ekonomi Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor! 50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL'den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi!

Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor! 50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL'den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi!

Acil nakit ihtiyaçlarına özel kredi arayanlara bankalardan büyük destek geldi. Son dönemde artan fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşıran milyonlarca emekli çareyi bu kredilere başvurmakta buluyor. Kefilsiz, şartsız PTT dahil olmak üzere birçok kamu ve özel bankadan verilen emekliye özel ihtiyaç kredileri cazip ödeme koşulları ve düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. İşte bankaların en uygun emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları.

takvim.com.tr
26.12.2021 09:38 - Son Güncelleme: 26.12.2021 09:38
50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL’den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi! Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor!

PTT SMS ile Emekliye Tam 50 Bin Lira Kredi Veriyor!

Emeklilere özel kredi ve birçok bankacılık ürünü ile destek sunana PTT, Aktif Bank üzerinden birçok müşterisi için cazip kredi fırsatları sunuyor.

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50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL’den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi! Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor!

Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları sağlanıyor.

50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL’den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi! Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor!

Nakit arayışı içinde olan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında, emekli maaşını PTT işyerlerinden alan veya almayı kabul eden vatandaşların yararlanması sağlanacak.

50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL’den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi! Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor!

PTT'nin SMS ile emekliye kredi kampanyasında %1,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL’den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi! Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor!

PTT'den Emeklilere SMS Kredi kapsamından yararlanmak için: ''EMEKLI'' boşluk ''TCKN'' boşluk ''Doğum Tarihi'' yazılarak 3050'ye bir kısa mesaj atılması yeterli olacak.

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