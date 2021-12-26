Acil nakde sıkışan emekliler bu kredilere koşuyor! 50.000 TL veriliyor! Günde 28 TL'den başlayan tutarlarla emeklilere özel ihtiyaç kredisi!
Acil nakit ihtiyaçlarına özel kredi arayanlara bankalardan büyük destek geldi. Son dönemde artan fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşıran milyonlarca emekli çareyi bu kredilere başvurmakta buluyor. Kefilsiz, şartsız PTT dahil olmak üzere birçok kamu ve özel bankadan verilen emekliye özel ihtiyaç kredileri cazip ödeme koşulları ve düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. İşte bankaların en uygun emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları.
26.12.2021 09:38
- Son Güncelleme: 26.12.2021 09:38
PTT SMS ile Emekliye Tam 50 Bin Lira Kredi Veriyor!
Emeklilere özel kredi ve birçok bankacılık ürünü ile destek sunana PTT, Aktif Bank üzerinden birçok müşterisi için cazip kredi fırsatları sunuyor.
Nakit arayışı içinde olan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında, emekli maaşını PTT işyerlerinden alan veya almayı kabul eden vatandaşların yararlanması sağlanacak.
PTT'nin SMS ile emekliye kredi kampanyasında %1,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır.
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