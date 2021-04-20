Emeklilerin gözü bundaydı! Herkes bekliyordu! Ek ödeme son dakika müjdesi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 690 lira ödenecek!

Son dakika haberi: Peş peşe açıklandı! Herkes bekliyordu! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 690 lira ödenecek! Milyonlarca emekli vatandaş ücretlerinin yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Ancak bu meblağın düşük olduğunu ifade eden emekliler artması doğrultusunda arzlarda bulunuyor. Emeklilere ücretin yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜED 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' önerisi geldi. Arz yaşama geçerse, kazançlarda 414 liraya varan çoğalış olacak. Bu kapsamda mevzu hakkında yapılan son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor.

20.04.2021 08:51 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





