Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile zamlanan gündelik hayat ürünleri ve diğer hizmet başlıkları, özellikle ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emeklilerin yoluna taş koydu. Nakit sıkışıklığı içerisinde ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara ise devletin bankası Vakıfbank'tan destek eli uzandı.

takvim.com.tr
11.05.2022 10:35 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:35
Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Geride bıraktığımız yılın eylül ayı itibari ile dalgalı hareketler sergilemeye başlayan dolar kuru, aralık ayına gelindiğinden beraberinde altın fiyatlarını ve diğer döviz kurlarını da yükselterek tarihi seviyelere ulaştı. Ekonomi piyasalarının bu ani değişimleri karşısında şok giren sektörler, artan hammadde fiyatlarına karşın kendi hizmetlerine ve hizmet ürünlerine de aynı orantıda zam yapmak durumunda kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Yeni yıla gelindiğinde de FED faiz kararları ve Rusya- Ukrayna savaşı etkisi ile yukarı yönlü hareketlerine devam eden piyasalar, yapılan zamların üzerine yenilerinin eklenmesine sebep oldu.

Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Bu durum geliri sabit olan ancak zamlar karşısında gideri günden güne artan vatandaşların nakit sıkışıklığı çekmelerine yol açtı. En çok da tek maaşlı emeklileri etkileyen yukarı yönlü hareketler, emekli vatandaşların desteğe ihtiyaç duymalarına sebep oldu.

Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Bu noktada devreye giren kamu bankası, emekli müşterilerinin ekonomi piyasalarına karşın yalnız olmadığını gözler önüne seren avantajlı kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Emeklilerin dikkatine: Devlet kurumu 90 gün ödeme erteleme fırsatı ile 125 bin TL limitli para hesaplarınıza yatıyor

Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Kamu bankası Vakıfbank taksit erteleme süresi 90 gün olan ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Banka, ilgili hizmetinin üst limitini 125 bin TL, azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak bildirdi.

SON DAKİKA