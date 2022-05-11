ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA: Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon oranı sonrası dolar ve altın ne kadar, kaç TL oldu?

11 MAYIS ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Mart ayında açıklanan ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelmiş ve 40 yılın zirvesini yenilemişti. 11 Mayıs itibariyle de Nisan ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu noktada' Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon oranı sonrası dolar ve altın ne kadar, kaç TL oldu?' soruları gündeme geldi. İşte ABD Nisan enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...