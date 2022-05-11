ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA: Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon oranı sonrası dolar ve altın ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika ABD enflasyon verisi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen ABD Nisan enflasyon verileri açıklandı. Bugün açıklanan veriler ışığında altın ve dolarda hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. ABD enflasyon verileri için geri sayım sona ererken vatandaşlar 'Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç?' 11 Mayıs ABD enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselmiş, yıllık bazda ise yüzde 8,5 olmuştu. Nisan aynın enflasyon verileri de 11 Mayıs Çarşamba bugün açıklandı. İşte 11 Mayıs ABD enflasyon rakamları hakkında son dakika gelişmeler...
11 MAYIS ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Mart ayında açıklanan ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelmiş ve 40 yılın zirvesini yenilemişti. 11 Mayıs itibariyle de Nisan ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu noktada' Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon oranı sonrası dolar ve altın ne kadar, kaç TL oldu?' soruları gündeme geldi. İşte ABD Nisan enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...
ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre ABD enflasyon rakamları 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü açıklandı.
ABD ENFLASYON YÜZDE KAÇ?
ABD'de yüksek enflasyon krizi sürüyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de son dönemde yaşanan enflasyon krizi birçok toplumsal olayı da tetikledi. Ülke genelinde hırsızlık ve suç oranı hızla artarken; marketlerde birçok ürün kilitli raflarda satılmaya başlandı.