BİM'de her yeri pırıl pırıl yapacak indirim kampanyası! BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda 26 üründe müthiş fırsat var. Gelecek hafta satışa sunulacak ürünler daha şimdiden merak ediliyor. Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili, Parex 4'lü Magic Temizlik Bezi, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti ve Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped salı günü raflardaki yerini alacak. İşte BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünleri...