BİM'de her yeri pırıl pırıl yapacak indirim kampanyası! BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda 26 üründe müthiş fırsat!
BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda yer alan tüm ürün indirimleri, fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de gelecek hafta Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Kotex 20'li Gece Hijyenik Ped, Savon De Royal Kokulu Katı Sabun, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Mr. Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünleri satışa çıkacak.
14.08.2021 17:33
- Son Güncelleme: 14.08.2021 17:33
BİM'de her yeri pırıl pırıl yapacak indirim kampanyası! BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğunda 26 üründe müthiş fırsat var. Gelecek hafta satışa sunulacak ürünler daha şimdiden merak ediliyor. Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili, Parex 4'lü Magic Temizlik Bezi, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti ve Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped salı günü raflardaki yerini alacak. İşte BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünleri...