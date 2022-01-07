Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün müjdeli haberleri vermesinin ardından millyonlarca emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu da yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı aylıklarını bu ay hesaplarında görecek. Emeklilere ek ödeme dahil 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamayacak.

07.01.2022 07:03 - Son Güncelleme: 07.01.2022 07:03
Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

Milyonlarca emekli zamlarını bu hafta başında öğrendi, sıra ek iyileştirme için yasal düzenmeye ve ödemeye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

Emeklilere taban aylık ödemesini 2 bin 500 liraya çıkaran Meclis'teki yasal düzenleme de bu aydan itibaren geçerli olacak.

Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

NASIL UYGULANACAK?

Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...

Emeklilere önce yüzde 25.47'lik Ocak zammı yansıtılacak.

SON DAKİKA