Emeklilerin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu yanıt buldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı maaşlarını...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün müjdeli haberleri vermesinin ardından millyonlarca emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağım sorusu da yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.57 zamlı aylıklarını bu ay hesaplarında görecek. Emeklilere ek ödeme dahil 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamayacak.
07.01.2022 07:03
- Son Güncelleme: 07.01.2022 07:03
Emeklilere taban aylık ödemesini 2 bin 500 liraya çıkaran Meclis'teki yasal düzenleme de bu aydan itibaren geçerli olacak.