Emeklilerin 1 Ocak 2023 zammı peş peşe hesaplandı! En düşük emekli maaşı ve refah payını duyanlar göbek attı! Hemen bir bakın

Milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunan emekli maaş zammı bağlamında kritik ön görüler peş peşe gelmeye başladı. Konu hakkında verdiği ayrıntılara göre, Aralık ayının sonuna doğru binlerce vatandaş "SSK Bağkur 1 Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? 2023 senesinde en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor ve araştırıyor.