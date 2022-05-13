Emeklilere sürpriz paket: 500, 625, 750 TL tutarında maaşa ek karşılıksız ödeme! 125 bin TL'lik 3 ay taksit ertelemeli para ise tek tık ile hesaplarda!
Son olarak sendikasyon kredisi ile basında büyük yankı uyandırmayı başarmış olan Vakıfbank, emekli vatandaşları da unutmadığını açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni dönemde maaş hesabını Vakıfbank'a taşıyan yeni müşterilere hem karşılıksız nakit ödeme hem de 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti verileceği açıklandı.
Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından birisi olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, yeni dönemde de vatandaşların çıkarlarını gözeterek geliştirmiş olduğu kampanyaları ile müşteri sayısını günden güne arttırmayı başarıyor. Son olarak sendikasyon kredisi alanında göstermiş olduğu başarı ile gündeme gelen banka, bu kez zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde tek maaş ile hayat pahalılığına tek maaş ile direnmeye çalışan emekliler için bir destek paketi hazırladığını duyurdu.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan emekli destek paketinin ayrıntılarına göre yeni dönemde maaş hesabını banka bünyesine taşıyan yeni müşterilere 750 TL'ye kadar nakit desteği ve 125 bin TL'ye kadar kredi desteği verileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.
Vakıfbank Emekli Promosyonu Kampanyası 2022
Vakıfbank'ın yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu kampanyalardan birisi, emekli promosyonu kampanyası oldu. Banka söz konusu kampanyası kapsamında, maaş hesabını taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca banka bünyesinde kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine hizmet sunacağını açıkladı.