Emeklilere sürpriz paket: 500, 625, 750 TL tutarında maaşa ek karşılıksız ödeme! 125 bin TL’lik 3 ay taksit ertelemeli para ise tek tık ile hesaplarda!

Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından birisi olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, yeni dönemde de vatandaşların çıkarlarını gözeterek geliştirmiş olduğu kampanyaları ile müşteri sayısını günden güne arttırmayı başarıyor. Son olarak sendikasyon kredisi alanında göstermiş olduğu başarı ile gündeme gelen banka, bu kez zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde tek maaş ile hayat pahalılığına tek maaş ile direnmeye çalışan emekliler için bir destek paketi hazırladığını duyurdu.