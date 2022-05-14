EYT için Bakan Bilgin'den 'Dosya önümüzde' açıklaması! 50 yaş şartı... 4A'lılara EYT çözümü mü geliyor? İşte Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika gelişmeler!
Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınmış EYT'liler hakkında son dakika açıklama geldi. EYT yasası ile alakalı çözüm arayışlarının ne yönde olacağı sürekli araştırılan konular arasında yer alıyor. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik hedefiyle yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne süre çözülecek merak ediliyor. Son olarak Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." dedi. İşte son durum haberimizde!
EYT konusu hakkında son açıklamalar mağdurlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Konuya ilişkin Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından EYT yasasının 3600 ek gösterge ve sözleşmeli meselesinden sonra çözüme kavuşması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika ne oldu? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi.
EYT'LİYE KISMİ EMEKLİLİK HAKKI
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında. Bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar için de emeklilik imkanları bulunuyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.