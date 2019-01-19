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Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekli Ocak zammını cebine koymaya başlarken, 150 bininin maaşı Şubat'ta da artacak. Emeklilerin 150 binine ise Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

19 Ocak 2019 Cumartesi, 00:28:23 Güncelleme: 07:56:44
Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

Emekliler Ocak zamlarını hesaplarında görmeye başladı. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı.

Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler haftaya başlayacak. Ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri de 25 Ocak'ta oluşan farklarını cebine koyacak.

Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

Emeklilerin 150 binine ise Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

Düzenlemeden, Ocak zammının yansıtılmasından sonra ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlar yararlanacak. Bu emeklilere Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.

Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi

Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak.

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