Emeklilere Şubat zammı | 150 bin emekliye ek ödeme müjdesi
12.3 milyon emekli Ocak zammını cebine koymaya başlarken, 150 bininin maaşı Şubat'ta da artacak. Emeklilerin 150 binine ise Şubat'ta bir zam daha var. Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 00:28:23 Güncelleme: 07:56:44
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