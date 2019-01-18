Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 2019'da en düşük emekli maaşı bakın ne kadar olacak?

TBMM'de kabul edilen torba yasaya göre, emekli maaşları bin liranın altında olmayacak. Emekli maaşları düşük olan emeklinin maaşı bin liraya tamamlanacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında zam yapılmıştı. Yapılan zamlar sonucunda emekli maaşları yüzde 10 zamlanmıştı. Peki 2019 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL?