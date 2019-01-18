Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 2019'da en düşük emekli maaşı bakın ne kadar olacak?
Milyonlarca emekliye maaşıyla ilgili son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba tasarı yasalaştı. Yeni düzenleme ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bir başka deyişle 1000 liranın altında maaş alan emeklilere 400 liraya varan zamlar yapılacak. Peki 2019 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
18 Ocak 2019 Cuma, 11:01:21
Güncelleme: 11:05:33
TBMM'de kabul edilen torba yasaya göre, emekli maaşları bin liranın altında olmayacak. Emekli maaşları düşük olan emeklinin maaşı bin liraya tamamlanacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında zam yapılmıştı. Yapılan zamlar sonucunda emekli maaşları yüzde 10 zamlanmıştı. Peki 2019 yılında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL?
Kirada oturandan ev almak isteyene, emekliden polislere, kabin memurlarına ve yatırımcılara kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba tasarı yasalaştı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler...
Geçen yılın son günlerinde Meclis gündemine gelen ve önceki gün son şekli verilen 71 maddelik torba tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa birçok kesime hitap eden düzenlemeler içeriyor.
Bunlardan en önemlisi düşük maaş alan emeklilerle ilgili olanı. Özellikle Tarım Bağkuru'ndan prim ödeyenlere veya ağırlıklı olarak 2008'den sonra asgari ücret üzerinden prim ödemesi olanlara düşük maaş bağlanıyordu.
EN AZ BİN TL OLACAK
Bağlanan maaşlar 600-700 liraya kadar iniyordu. Bu kapsamda 200 bin civarında emekli bulunuyor. Yeni yasa ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bir başka deyişle 1000 liranın altında maaş alan emeklilere 400 liraya varan zamlar yapılacak.