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SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alıyor. Memur emeklisine fark yatacak. En düşük emekli maaşı, esnafta bin 595, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 liraya ulaştı. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...

20 Ocak 2019 Pazar, 00:45:10 Güncelleme: 07:59:32
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu, Geçtiğimiz haftadan itibaren SSK ve Bağ- Kur'luların zamlı maaşları hesaplarına yatmaya başladı.

SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

Önümüzdeki haftada bu ödemeler devam edecek.

SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları alırken, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını bu ayın 25'inde hesaplarında görecek.

SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

EN AZ 104 TL
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş

Ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı.

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