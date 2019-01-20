SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alıyor. Memur emeklisine fark yatacak. En düşük emekli maaşı, esnafta bin 595, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 liraya ulaştı. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...
20 Ocak 2019 Pazar, 00:45:10 Güncelleme: 07:59:32
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
SSK emeklisine bin 818 TL | Memur emeklisine farklı maaş
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